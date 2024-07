Forza un posto di blocco a Montesilvano, rumeno arrestato con due chili di cocaina

Nel primo pomeriggio del 26 luglio, il Radiomobile dei carabinieri di Montesilvano ha arrestato, in flagranza di reato, un rumeno residente a Sondrio, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari dell'Arma hanno intimato l'alt a un furgone guidato dallo straniero, che però non si è fermato forzando il posto di blocco e tentando la fuga. Sùbito inseguito, il mezzo è andato a sbattere contro un guardrail con il conducente che ha continuato a scappare a piedi, venendo però bloccato dagli uomini in divisa dopo alcune decine di metri.

Nello zaino a tracolla indossato dal fuggitivo sono stati trovati due panetti di cocaina per un peso complessivo di 2 kg, oltre a una somma di denaro probabile provento di spaccio. Per queste ragioni, il rumeno è stato portato negli uffici della compagnia di Montesilvano, dove è stato dichiarato in stato di arresto. Poi, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Pescara, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.