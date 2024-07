La calciatrice Angela Passeri ceduta in prestito dall'Inter al Bologna

La calciatrice pescarese Angela Passeri, 20 anni, è stata ceduta in prestito dall'Inter al Bologna: giocherà in serie B con le felsinee nella prossima stagione. “Per rendere il contesto idoneo c’è bisogno di passione e ambizione, questo progetto è fondato per vincere“, le prime parole di Angela da giocatrice rossoblù. “Ho voglia di tornare in campo ed essere protagonista di quest’annata. Ci sarà tutta la mia dedizione fisica e mentale per migliorare in ogni aspetto“.

Nata a Pescara il 21 luglio 2004, Passeri è un difensore centrale di piede destro. Cresciuta nei settori giovanili di Delfino Flacco Porto, Juventus e Inter, ha poi esordito in Serie A nel 2021 proprio con la formazione nerazzurra.

Nell’estate successiva prende la strada del Pomigliano Calcio, mentre nell’ultima annata rimane in Serie A, ma con la maglia del Sassuolo. In nazionale sta proseguendo la sua costante crescita dall’under 15 all’under 23, e conta una partecipazione anche all’Europeo under 19 nell’estate 2022.