Beccato con 132 kg di droga, arrestato un 50enne

La polizia di Pescara ha arrestato un 50enne della provincia dopo averlo beccato con 132 kg di droga. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile, che ieri sera ha colto in flagrante l'uomo, già noto alle forze dell’ordine, con 130 kg di hashish suddivisi in 1379 panetti e 2 kg di marijuana suddivisi in 8 buste da 250 grammi l’una, per un valore complessivo di circa 400mila euro (valore all’ingrosso).

Gli investigatori da tempo si erano insospettiti per il tipo di vita che il 50enne conduceva, non corrispondente alle sue dichiarazioni dei redditi. L’arrestato, che formalmente risultava essere un professionista ma in realtà non svolgeva alcuna attività, aveva auto di lusso e un tenore elevato che facevano presagire che potesse trarre profitto da attività illecite.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato 6 borsoni neri in tela e un trolley contenenti la droga, di diverse qualità, che doveva essere venduta al dettaglio per il mese di agosto. Data l’enorme quantità rinvenuta, la questura parla di “un sequestro senza precedenti nella provincia di Pescara”. L'uomo è stato portato in carcere a disposizione della locale procura della Repubblica. Da gennaio ad oggi la squadra mobile ha sequestrato complessivamente 160 kg di sostanze stupefacenti, arrestando 10 individui.