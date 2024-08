Controlli del territorio tra Pescara e Montesilvano: elevate dieci sanzioni

Continuano, dopo le riunioni tenutesi in Prefettura, i servizi straordinari di monitoraggio del territorio disposti dal Questore per assicurare, attraverso una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio, le condizioni di sicurezza soprattutto in questo periodo di vacanza. L’attività è stata svolta ieri pomeriggio nelle zone più sensibili di Pescara e Montesilvano dal personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine, dei Carabinieri nonché dalle polizie locali dei due comuni. Hanno inoltre fornito il loro contributo l’ispettorato del lavoro e il servizio veterinario della Asl.

In ottemperanza agli indirizzi strategici forniti dai responsabili del servizio sono stati effettuati numerosi controlli, sia in strada sia in svariate attività commerciali, per contrastare ogni forma di illegalità connessa non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche al rispetto del decoro, della sicurezza urbana e alla tutela delle norme che regolano il lavoro e la salute pubblica. Circa 15 pattuglie, in concorso anche con un’unità cinofila, hanno setacciato e controllato tutte le aree ritenute più sensibili.

Nel corso delle operazioni sono stati ottenuti i seguenti risultati: 250 persone identificate, di cui 54 con precedenti di polizia, 99 veicoli controllati, 3 sanzioni al codice della strada e 7 di tipo amministrativo, 11 esercizi pubblici controllati. Inoltre è stata deferita una persona per evasione, mentre sono stati segnalati 3 individui per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.