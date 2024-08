Scontro tra un'auto e una moto a Villa Raspa di Spoltore [FOTO]

Un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 5 agosto, in via Italia a Villa Raspa di Spoltore. Per ragioni ancora da ricostruire con esattezza, il mezzo a due ruote è finito contro la fiancata della vettura.

Lo scontro tra i due veicoli, che a quanto pare non avrebbe avuto per fortuna gravi conseguenze, ha fatto cadere la moto a terra. Qualche piccola ripercussione sul traffico. Non è la prima volta che in quella zona si registrano sinistri.