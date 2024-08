"Daniele Si Nasce" incanta Moscufo con i successi di Renato Zero [FOTO]

"Daniele Si Nasce", vincitore della trasmissione televisiva di Raiuno “Tale e quale show” nel 2022, incanta Moscufo con i successi di Renato Zero: ieri sera l'artista-impersonator ha eseguito con maestria le canzoni più belle del cantautore romano, regalando attimi di magia a tutti i presenti. E non è mancato un momento in cui, ricordando Giulia Tramontano, “Daniele Si Nasce” ha voluto pubblicamente prendere posizione contro tutti i femminicidi.

Lui è un vero e proprio “esegeta” di Renato Zero, di cui esegue il repertorio con grande talento e rispetto della sua figura: l’effetto di verosimiglianza è talmente forte che si ha l’impressione di trovarsi di fronte al vero Zero sia per la voce che per il look, frutto del lavoro di anni di preparazione e di studio del personaggio.

È una vera e propria arte dell’interpretazione che è stata approvata anche da “Zenzero”, il fan club ufficiale di Renato Zero, da cui ha ricevuto una targa di riconoscimento. Sulla scena Daniele diventa Renato, empatico e cordiale con il pubblico; Daniele riesce ad arricchire il concerto anche con elementi personali, risultando alla fine un vero alter ego di Renato più che un semplice imitatore, inventando e improvvisando sul momento continue sorprese, battute, soluzioni artistiche e musicali che finiscono per rendere ogni suo spettacolo diverso dall’altro.

FOTO DI SALVATORE SAVINO