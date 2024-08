Detenzione a fini di spaccio, 41enne arrestato a Francavilla dalla Gdf

Il comando provinciale di Chieti, nella costante azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, ha arrestato un pescarese di 41 anni. Una pattuglia della Tenenza di Ortona, nel corso di un’attività orientata all’individuazione di sostanze “proibite”, ha notato, a Francavilla al Mare, un uomo che, dopo aver parcheggiato un monopattino elettrico, si dirigeva, con fare sospetto, all’interno di un palazzo nelle vicinanze. I militari hanno atteso l’uscita dell'individuo che, fermato per i controlli di rito, ha dato evidenti segni di nervosismo e, dopo l’esito positivo di un riscontro della banca dati delle forze di polizia, dove è emersa la presenza di precedenti in materia di stupefacenti, le fiamme gialle hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale. Sono stati così trovati circa 100 grammi di marijuana, un involucro contenente della cocaina, un telefono cellulare e 150 € in contanti.

Sulla base di questi elementi, i finanzieri hanno deciso di procedere al sopralluogo nell’abitazione del fermato a Pescara. Con l’ausilio di un’unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza di Pescara e grazie al fiuto del collega “a quattro zampe” Ghiom, sebbene le sostanze fossero occultate nel freezer e nel passeggino di uno dei figli, sono stati rinvenuti circa 130 grammi di marijuana, 540 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, 4 grammi di Mdma, comunemente nota come ecstasy, un bilancino elettronico e denaro per circa 9.000 €, con molta probabilità frutto dell’attività del pusher che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Chieti, mentre quanto reperito è stato sottoposto a sequestro.

“L’accesso al mercato delle droghe, fisiologicamente acuito dalla stagione estiva”, afferma il comandante provinciale di Chieti - Col. Michele Iadarola, “attrae fortemente l’utenza giovanile e il risultato di servizio conseguito oggi, dimostra l’efficacia, principalmente sulla costa, del potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza del territorio posto dalla Guardia di Finanza al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope”.