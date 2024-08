Tutti pazzi per Annalisa allo Zoo Music Fest. La cantante di origini liguri ha infiammato ieri sera l'area del porto turistico con tutti i suoi più grandi successi, per un concerto attesissimo dai fans e già sold out da tempo. Non sono mancate all'appello hits come “Bellissima”, “Mon amour” e “Semplicemente”, quest'ultima portata sul palco dell'ultimo festival di Sanremo. L’interpretazione di Annalisa, intensa e coinvolgente, ha toccato le corde dell’anima, regalando un momento di pura emozione che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Una performance che ha saputo mettere in luce tutta la sensibilità e il carisma di questa artista straordinaria. In attesa dei suoi prossimi progetti, gli spettatori possono dirsi soddisfatti di aver vissuto un’esperienza unica e indimenticabile, in compagnia di una vocalist che continua a sorprendere e a emozionare con ogni sua esibizione.

La serata si è conclusa tra applausi scroscianti e richieste di bis, con una Annalisa visibilmente commossa e grata per l'affetto ricevuto, tanto da essere anche scesa a salutare le prime file. Il concerto allo Zoo Music Fest è stato l'ennesima dimostrazione di quanto lei sia ormai una delle voci più rappresentative della musica italiana contemporanea, capace di parlare al cuore delle persone con autenticità e passione.

FOTO DI SALVATORE SAVINO