Presentata la sesta edizione del ‘Festival Dannunziano’: il programma

“Nove giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica: da Stefano De Martino ad Anna Foglietta a Giancarlo Giannini, passando attraverso Giordano Bruno Guerri che sarà il filo conduttore di ciascuna giornata, con la Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina e Pescara Curi e i Campionati Italiani Giovanili in Doppio di Vela con mille atleti. Si apre ufficialmente la sesta edizione del Festival Dannunziano che prenderà il via il 31 agosto con un evento straordinario: l’acquisizione del Fondo Paglieri, 14mila volumi per 150 metri quadrati di esposizione, per la nascita della Biblioteca dannunziana d’Abruzzo”.

Sono le parole con cui il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha aperto la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del Festival Dannunziano sul tema di ‘Pescara è uno Spettacolo’, in programma dal 31 agosto all’8 settembre. Presenti oltre al Presidente Sospiri, anche il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, il sindaco di Pescara Carlo Masci, gli assessori comunali alla Cultura Maria Rita Carota, ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese, al Turismo Zaira Zamparelli, il consigliere regionale Luca De Renzis per l’Ufficio di Presidenza, il consigliere regionale Leonardo D’Addazio e gli organizzatori della Scudetto Cup con Antonio Martorella e Alessandro Pavone per i Campionati di Vela.

“Innanzitutto il ringraziamento va al Presidente Marsilio, all’assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo e al sottosegretario D’Amario che con la Fondazione Crea, istituita dal consiglio regionale per seguire i grandi eventi, si sono dedicati a un programma di assoluto rilievo – ha detto Sospiri – Apriremo la rassegna con la conferenza promossa con Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione del Vittoriale, per presentare l’acquisizione da parte della Regione Abruzzo del Fondo Paglieri, che sarà donato al Comune di Pescara che lo allocherà in una struttura di rilievo, si sta studiando una soluzione all’interno dell’Aurum, e che costituirà la prima Biblioteca dannunziana d’Abruzzo: 14mila volumi per 150 metri quadrati di esposizione di una libreria d’epoca, molti dei volumi sono in edizioni uniche o limitate, un tesoro prezioso per chi studia o è appassionato del ‘900 e dell’epoca dannunziana. A caratterizzare la sesta edizione del Festival sarà la celebrazione di 4 centenari d’eccezione: 100 anni dalla morte di Eleonora Duse, la più grande attrice italiana, la prima a cui la rivista Time ha dedicato una copertina; i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini che tutta Italia sta celebrando e a Pescara avremo Beatrice Venezi che presenterà il suo volume; i 100 anni della Coppa Acerbo e i 100 anni del nostro Circolo Canottieri al quale presto il sindaco Masci donerà la storica sede e il cui motto fu coniato proprio da d’Annunzio, ‘Arranca sotto’. Come sempre – ha proseguito Sospiri – il programma del Festival è sterminato con decine di eventi che spaziano tra cultura, musica, teatro, politica e sport, con produzioni musicali e teatrali che sono esclusive per il Festival dannunziano e avere un artista che crea un evento appositamente per la nostra rassegna è un successo. Tra gli artisti avremo Anna Foglietta, Giancarlo Giannini, Stefano De Martino, Luca Ward, Edoardo Siravo, Federico Palmaroli-Osho, con un grande concerto d’apertura il 31 agosto che stiamo chiudendo in queste ore. Torneranno la Notte dei Musei, il Tramezzino Letterario, momenti di dibattito coordinati da Guerri con Porro, Vespa, Cacciari e Galimberti e tre grandi eventi sportivi, ossia la Scudetto Cup, i Campionati Italiani Giovanili di Vela in doppio e il Trofeo dannunziano di Pugilato. Da sottolineare la sinergia tra le Istituzioni, Comune, Regione e Fondazione che nonostante i turni elettorali hanno allestito un ottimo programma di eventi tutti gratuiti. Vista la temporanea indisponibilità del Teatro d’Annunzio, sul quale presto saremo a lavoro, le manifestazioni si svolgeranno tra Stadio del Mare, Aurum e i Musei, a partire da Casa Natale d’Annunzio che ospiterà anche l’Annullo Filatelico dedicato alla Duse”.

PROGRAMMA

Sabato 31 agosto

17.00 - Aurum – ‘Un Serto di stelle per coronare l’alleanza meravigliosa’ – Apertura del Festiva con Celebrazione dell’acquisizione del Fondo Paglieri e della nascita della Grande Biblioteca Dannunziana d’Abruzzo con Giordano Bruno Guerri;

20.00 – Aurum – L’Alfabeto degli Odori – Lezione laboratorio sulla fisiologia del Sistema olfattivo a partire dai testi di Gabriele d’Annunzio – prof. Andrea Mazzatenta e dott.ssa Asteria Casadio – Università d’Annunzio

21.00 – Stadio del Mare – Concerto di un artista internazionale

Domenica 1 settembre

11.00 – Museo Paparella-Treccia – Inaugurazione Mostra Opere Futuriste – Manoscritti dannunziani – Opere di Francesco Paolo Michetti

14.00 – 19.00 , Museo Casa Natale d’Annunzio – Annullo Filatelico Eleonora Duse 2024 – Poste Italiane

17.00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Con le sue labra le suggella le labra spiranti’ di Pierfranco Bruni, e del volume ‘Eleonora Duse come l’onda sulla Duna, la Divina che divenne fuoco’ di Franca Silvia Desantis e Pierfranco Bruni;

18.00 – Aurum – D’Annunzio tra preraffaelismo e orientalismo, professoressa Eleonora Sasso;

19.00 – Aurum – Presentazione del Catalogo delle Maioliche di Castelli del Museo Paparella – Treccia, con il Presidente della Fondazione Augusto Di Luzio;

21.00 – Aurum – Spettacolo ‘Gli inimitabili. Gabriele d’Annunzio’ di Edoardo Sylos Labini

Lunedì 2 settembre

17.00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Il Vate e l’architettura. Gabriele d’Annunzio tra estetismo ed eclettismo’ di Raffaele Giannantonio

18.00 – Aurum – Presentazione ‘La città futura. Il Film La Nave: genesi e gestazione’;

19.00 – Aurum ­– Spettacolo di satira e presentazione del film ‘Fiume’ di Federico Palmaroli (Osho);

20.00 – Aurum – L’Occhio della Stampa su Gabriele d’Annunzio – con Giordano Bruno Guerri e ospiti nazionali;

21.00 – Aurum – Concerto 100 anni dalla morte di Puccini con Sara Tarquini ed Edoardo Siravo;

Martedì 3 settembre

17.00 – 18.00 – Aurum - Presentazione due progetti didattici scuole primarie e Liceo Classico ‘d’Annunzio’;

18.00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Gabriele d’Annunzio. Luigi Pirandello. Cordialissimi nemici’ di Angelo Piero Cappello;

20.00 – Aurum – La Parola della critica su Gabriele d’Annunzio – con Giordano Bruno Guerri e ospiti nazionali;

21.00 – Stadio del Mare – Giancarlo Giannini in ‘IO, il Cinema e d’Annunzio’ di e con Davide Cavuti e Angelo Valori

Mercoledì 4 settembre

17.00 – Aurum – ‘Echi di pioggia: la poetica di d’Annunzio e l’iracheno Badr Shakir al-Sayyab’ con Fatima Sai;

18.00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Storia del Mondo, dal Big Band a oggi’ di Giordano Bruno Guerri, Annuncio dell’uscita di un nuovo libro sulla Prioria e della prossima festa del Vittoriale (primavera 2025);

18.00 – Stadio del Mare – Presentazione delle squadre dei Campionati Italiani Giovanili in doppio di Vela e inizio Sfilata – Esibizione della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco alla Madonnina;

18.00 – Trabocchi molo nord – Tramezzino Letterario

20.00 – Trabocchi molo nord e Madonnina – Presentazione delle squadre della Scudetto Cup Juventus, Inter, Milan, Roma. Fiorentina e Curi Pescara e Sfilata

20.00 – Aurum – ‘Nella virtù di un magico specchio – l’Immaginifico e la divina Eleonora nella Venezia del Fuoco’ Lezione e reading dal romanzo Il Fuoco con Mario Cimini e Domenico Galasso;

21.00 – Aurum – Spettacolo teatrale ‘IO e d’Annunzio’ con Anna Foglietta;

22.30 – Aurum - Introduzione e proiezione del film ‘Il ritorno di Maciste di Maurizio Sciarra;

Giovedì 5 settembre

17.00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Il Fuoco’ con introduzione di Maria Pia Pagani e del libro ‘Primadonna. Novelle per Eleonora Duse’ di Maria Pia Pagani;

17.30 – Piazza Garibaldi – Incontro di Boxe Trofeo Dannunziano;

18.00 – Aurum – D’Annunzio e I Balcani, con Persida Lazarevic;

19.00 – Aurum – Presentazione del libro ‘D’Annunzio tra decadentismo e modernità’ con Mario Cimini e Valentina Sturli;

21.00 – Aurum – Concerto del Conservatorio ‘Luisa d’Annunzio’

Venerdì 6 settembre

17.00 – Aurum – Presentazione Enciclopedia Digitale Dannunziana con Giordano Bruno Guerri;

18.00 – Aurum – Dialogo intervista sul libro ‘d’Annunzio e la malinconia’ e presentazione del volume Fedra a cura di Edoardo Ripari, Gianni Oliva e Pietro Gibellini;

19.00 – Aurum – I progetti di Casa Natale di Gabriele d’Annunzio di Pasquale Tunzi;

20.30 – Aurum – Concerto di Archi per i 100 anni della scomparsa di Eleonora Duse;

21.00 – Stadio del Mare – Symphony of caos con Luca Ward – Concerto spettacolo con Dj Asco

Sabato 7 settembre

06.00 – Spiaggia Teatro d’Annunzio e Pineta dannunziana – Concerto Alba Dannunziana con Pierluigi Di Clemente;

9.00 – 14.00 – Stadio Adriatico-Cornacchia – Finale e Premiazione Scudetto Cup con il Concerto della Fanfara dei Bersaglieri;

17.00 – Aurum – Presentazione del libro ‘Il Giocoliere e la rosa. Vita erotica di Gabriele d’Annunzio’ di Fausto Bertolini e presentazione del libro ‘D’Amore e d’Arte’ di Anna Sica;

21.00 - Aurum – Glauco: La meglio Gioventù di Matteo Giardini, spettacolo Teatrale di Giampiero Mancini

Domenica 8 settembre