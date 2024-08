Furto di anelli del valore complessivo di 15.000 euro, rom finisce nei guai per ricettazione

I carabinieri di Alba Adriatica, a seguito di un furto in abitazione messo a segno a Tortoreto l'8 agosto, hanno bloccato a Montesilvano una rom dopo averla trovata in possesso di una parte della refurtiva, costituita da due preziosi anelli del valore complessivo di 15.000 euro circa. La donna dovrà rispondere di ricettazione. I due anelli sono stati restituiti alla legittima proprietaria, per la quale, oltre al notevole valore economico, avevano anche un inestimabile valore affettivo.

Il risultato positivo ottenuto è stato frutto in primo luogo dell’immediata denuncia della derubata, quindi della sinergica e immediata attività svolta dai militari dell'Arma con visione di telecamere, ascolto di testimoni e capillarità dei reparti che sono arrivati all’identificazione della persona che aveva la refurtiva nella sua disponibilità. Sono in corso ulteriori indagini per arrivare a identificare gli autori materiali del furto.