L'Avis Montesilvano festeggia mezzo secolo con uno spettacolo sugli anni Settanta

Si terrà martedì 13 agosto, al Teatro del Mare di Montesilvano, la tradizionale Festa Estiva dell’Avis Montesilvano, un evento speciale organizzato dal consiglio direttivo della locale Sezione, presieduta dal prof. Roberto Chiavaroli. Questa edizione della festa è particolarmente significativa poiché segna il Cinquantennale di Fondazione dell’Avis Montesilvano, una ricorrenza che celebra l’impegno e la dedizione della comunità fin dal 21 dicembre 1974, data in cui un gruppo di fondatori pose le basi di questa realtà associativa.

La Festa Estiva si prefigge due obiettivi principali: il primo è quello di offrire ai soci un’occasione per trascorrere una serata insieme, all'insegna della spensieratezza e dell’amicizia; il secondo è quello di promuovere la cultura della donazione del sangue, un gesto di grande valore per il territorio. L'evento, aperto a tutti, rappresenta un'opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di questo atto di solidarietà.

La serata sarà arricchita dalla rappresentazione dello spettacolo di teatro-musica "’70 Voglia di te", scritto da Paolo de Carolis. Il lavoro è un omaggio agli anni ’70, che vedrà la partecipazione della “Prendila Così Tribute band Mogol Battisti” con esecuzioni live di canzoni dell’epoca, e della “Compagnia Teatrale Palcoscenico ‘95”, che curerà il percorso teatrale.

Sarà un viaggio nel tempo, in quel tanto discusso periodo che Margarethe von Trotta ha chiamato "Anni di piombo", compiuto attraverso i fatti salienti, le immagini di repertorio e commentato con le più belle canzoni del tempo. Insomma, si parlerà di quel decennio tanto tormentato. Eppure gli anni ‘70 hanno segnato profondamente la storia del nostro Paese. Anni di piombo, di crisi economica e recessione, sport, calcio, musica ascoltati nelle radio libere e di Stato ma, che non finiranno mai nell'oblio.

La vicenda si svolge in un bar, dove sono sedute, ai tavoli, 2 coppie di coniugi, ormai più vicini ai 70 che ai 60 anni. Da qualche parte, lì dentro, c’è una band con 5 musicisti palesemente allegri, sorridenti, che si preparano al live serale. Dietro il bancone Luca, (il barista-oste, narratore) mesce vino, birra e modera la nostalgica ma, amabile conversazione. Il pretesto dà l'occasione agli avventori di dar vita ad un gioco facile facile: raccontare un anno alla volta attraverso le vicende, le canzoni e le immagini più rappresentative.

La compagnia Palcoscenico 95, diretta da Luigi Rusciano e Marcella Rolandi, è composta da Donatella, Bracali, Rosario Cicellini, Fernando Pietrostefani, Lamberto Zara, Carla Fusco e Diana Massimini. Il gruppo dei Prendila così tribute band di Mogol Battisti è una delle prime formazioni musicali italiane forte di importanti collaborazioni con Mogol, Andrea Mingardi e gli Audio2, nato come tributo al genio di Poggio Bustone, è da tempo impegnato anche con un repertorio dedicato agli anni '70.

La band è composta da 5 elementi: Paolo De Carolis, chitarra accompagnamento e voce; Roberto Di Marco, batteria, arrangiamenti e cori; Luca Iurisci, chitarra solista; Ottavio Sabatino, tastiere, arrangiamenti e cori; Bruno D'Alfonso, basso elettrico, arrangiamenti e cori. Durante la serata verranno premiati i tre più giovani donatori dell’Avis Montesilvano, in riconoscimento del loro contributo e impegno verso la comunità.

L’evento vedrà la partecipazione del sindaco Ottavio De Martinis e dell’assessore Corinna Sandias, a testimonianza del sostegno delle istituzioni locali all’attività dell’Avis. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, è possibile contattare la Segreteria dell’Avis Montesilvano.