Controlli della Polfer nel weekend di Ferragosto: 5 sanzioni e un minore rintracciato

1886 le persone controllate, 3 persone indagate in stato di libertà, 146 servizi di vigilanza in stazione, 12 servizi di vigilanza a bordo treno con 24 treni presenziati, 10 pattuglie automontate lungo linea, 5 sanzioni amministrative elevate, 3 persone proposte per provvedimenti di Polizia, 1 minore rintracciato.

Questo è il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polfer di Marche, Umbria e Abruzzo nei giorni che precedono la festività del ferragosto caratterizzata da un massiccio esodo di persone e dall’afflusso di numerosi turisti. Una intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato sia all’interno delle stazioni che a bordo dei treni, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori nonché di coloro che operano nel settore ferroviario attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni delittuosi.

Durante tali servizi, oltre ai controlli dei viaggiatori, gli agenti di polizia ferroviaria hanno utilizzato gli smartphone in dotazione per il controllo in tempo reale dei documenti e i metal detector per l’ispezione dei bagagli.