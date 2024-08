Riccardo D'Avino & Federico Orlando in concerto a Penne e Silvi

Tre serate di musica dal vivo all’insegna del cantautorato emergente, con Federico Orlando e Riccardo D’Avino. I due, accompagnati alle tastiere da Ludovico Lalli, si alterneranno sul palco, presentando i loro rispettivi progetti di materiale inedito, tra pop e musica d'autore.

Un'esperienza unica, alla quale assistere con rispetto per ogni nota e parola. “Vi aspettiamo per condividere insieme la magia della musica live”, dicono i due artisti. Qui di seguito le date in programma:

Giovedì 22/08 Pineto – A Casa da Cilli (ore 21)

Venerdì 23/08 Penne – Tibo Caffè Letterario (ore 22)

Sabato 24/08 Silvi – Lido Venere (ore 18)