Bimbo di un anno ustionato, Ã¨ grave in ospedale

Un bambino di Pescara, di appena un anno, è stato ricoverato all’ospedale ‘Spirito Santo’ del capoluogo adriatico con ustioni al volto, al collo, alla testa e alla spalla: sull’episodio, avvenuto stamane intorno alle ore 12 in un edificio del centro, si stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.

Il piccolo, soccorso dai sanitari del 118, è stato stabilizzato e portato nel Tip (Terapia Intensiva Pediatrica), ma ora è in corso l’iter per il suo trasferimento in un centro grandi ustionati.