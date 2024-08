Chiude il Coc, Pignoli: "Ma l'impegno per l'emergenza idrica continua"

“Oggi il Coc (Comitato Operativo Comunale) che era stato aperto l’altra settimana per far fronte all’emergenza idrica chiude. Ma il nostro impegno per i cittadini alle prese con la carenza di acqua proseguirà grazie alla preziosa collaborazione con l’Aca che ringrazio”.

Così l’assessore alla protezione civile di Pescara, Massimiliano Pignoli (foto), che poi aggiunge: “Vogliamo comunicare alla cittadinanza che considerando la problematica ancora in essere, e nonostante la chiusura del Coc, sarà possibile rifornirsi presso i serbatoi sistemati in via Di Sotto presso la scuola Virgilio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15. Sul posto ci saranno i volontari della protezione civile che saranno a disposizione della cittadinanza per l’approvvigionamento - conclude l’assessore Pignoli - e l’eventuale trasporto delle taniche per le persone anziane”.