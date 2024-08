Caserma dei vigili del fuoco, Pettinari: "Si sta consumando un dibattito davvero surreale"

"Sulla vicenda della caserma dei vigili del fuoco di Pescara si sta consumando un dibattito davvero surreale. Le diverse posizioni espresse dai partiti non tengono minimamente conto delle richieste dei diretti interessati: i Vigili del Fuoco. Buon senso e rispetto verso il Corpo avrebbe imposto di ascoltare cosa vogliono gli uomini e i vertici provinciali e regionali dei Vigili del Fuoco. Ma tutto è stato fatto e detto tranne questo doveroso passaggio. Io ho voluto ascoltare attentamente la richiesta degli uomini dei Vigili del Fuoco che non si presta ad interpretazioni". Così il consigliere comunale Domenico Pettinari.

“I Vigili del Fuoco vogliono rimanere nella caserma attuale che deve essere messa a norma. Chiedono con forza di rimanere nella attuale caserma perché dicono che si trova in un posto strategico che serve bene le proprie esigenze di intervento e di manovra e se lo dicono loro io mi sento in dovere di credere ai diretti interessati esperti del settore . Ma è mai possibile che “altri” ignorando le esigenze del Corpo dei Vigili del Fuoco si azzardano a dire che lì la caserma non può stare anche per questioni di criticità nelle manovre di intervento?”, si chiede Pettinari.

“E’ possibile che la politica decida in casa d’altri senza tener minimamente conto delle esigenze degli uomini dei Vigili del Fuoco? Tutto ciò è assurdo. Si mostri rispetto al Corpo, si convochino immediatamente sindacati e vertici provinciali e regionali e si ascoltino le loro richieste. Questo va fatto. Tutto il resto è arroganza e prepotenza di decisioni a danno del Corpo dei Vigili del Fuoco di Pescara che noi, come gruppo, difenderemo sempre”, conclude il consigliere comunale.