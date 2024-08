I Marlene Kuntz infiammano il Frantic Fest [FOTO]

I Marlene Kuntz infiammano il Frantic Fest. Il concerto della band piemontese ha chiuso ieri l'edizione 2024 della manifestazione, andata in scena come sempre al Tikitaka Village di Francavilla al Mare. Cristiano Godano e soci sono saliti sul palco per celebrare il trentennale dell’album “Catartica”, una delle pietre miliari della loro discografia che risale al 1994. Ad aprire il set, tre band abruzzesi: Santo Niente, Voina (già Voina Hen) e Oslo Tapes.

Con Umberto Palazzo e il Santo Niente è stato possibile fare un ulteriore salto nel passato a partire da "Occhiali scuri al mattino". Insomma, una serata da incorniciare. A conferma di ciò, per gli Oslo Tapes parla sui social Mauro Spada: “Ieri sera mi sono divertito moltissimo. Accoglienza ottima, band amiche ritrovate e complici in un'atmosfera perfetta nel backstage. Organizzazione precisa e ragazzi gentilissimi”.

FOTO DI MARCO MANZO