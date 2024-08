Calci al volo, insulti e spintoni: follia in corso Vittorio Emanuele II [FOTO]

Attimi di panico oggi pomeriggio in corso Vittorio Emanuele II con due giovani che all'improvviso si sono messi a litigare in mezzo alla strada, insultandosi in maniera pesante. Erano da poco passate le ore 16 quando uno dei due ha gettato a terra la bicicletta, che è andata così a occupare la linea di mezzeria, per iniziare a discutere con l'altro ragazzo. Tutto questo, mentre intorno a loro il traffico cercava di scorrere più o meno normalmente, tra macchine e autobus che dovevano giocoforza transitare un po' con difficoltà lungo la via.

A un certo punto, mentre alcuni passanti sono intervenuti per separare i due giovani che nel frattempo erano venuti alle mani (tra calci al volo e spintoni), è arrivata anche la polizia di Pescara con tre pattuglie. La scena è stata immortalata da un telefonino con un video che pubblichiamo qui sotto. La situazione, per fortuna, è tornata alla normalità nel giro di poco tempo. Ancora ignote, al momento, le ragioni del diverbio scoppiato tra i due ragazzi. Indagini da parte delle forze dell'ordine.