We Love Fest 2024 dal 22 al 26 agosto: la star è Corona

Band musicali locali, giovani attori pescaresi già saliti alla ribalta nazionale, e poi i successi degli anni 90, cantati da Corona. A piazza della Rinascita si accendono i riflettori sul “We love fest”, il festival promosso da quattro anni dal Comune di Pescara, in programma dal 22 al 26 agosto, organizzato dalla Uao Spettacoli Srls e presentato stamani dal sindaco Carlo Masci, dagli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli e da Federico Perrotta della Uao Spettacoli. Le prime quattro serate (dal 22 al 25 agosto), ha spiegato Perrotta, saranno dedicate ad artisti del territorio mentre per la serata finale, il 26 agosto, è previsto uno spettacolo revival, 90 MANIA - THE ORIGINAL: sul palco 11 elementi (frontman, ballerini, Dj, mascotte) e, come ospite speciale, CORONA, simbolo per eccellenza degli anni 90, protagonista di hit indimenticabili entrate di diritto negli ever green e rimixate dai grandi dj, come THE RHYTHM OF THE NIGHT e THE SUMMER IS MAGIC.

“Il ‘We love Fest’ ci permette di far esibire gli artisti locali”, ha detto in conferenza stampa il sindaco Masci parlando del festival, pensato proprio con questa finalità. Masci ha ricordato che “l’estate pescarese è cominciata a maggio e si sono susseguiti tanti appuntamenti culturali, sportivi e di intrattenimento che a Pescara vengono organizzati anche dai privati. Nell’ottica di un calendario condiviso, si lavora per evitare sovrapposizioni e per far sì che ci sia sempre qualcosa e che in città ci si diverta. La stagione del divertimento prosegue dopo Ferragosto (che è una giornata dedicata al mare, tradizionalmente) con altre iniziative. Poi a ottobre avremo il B7 e il G7. A Pescara, porta dell’Abruzzo, i turisti sono aumentati, in 5 anni (stranieri + 70%): questo vuol dire che la nostra strategia funziona”, ha concluso Masci.

“Siamo orgogliosi di dare spazio agli artisti locali”, ha commentato Cremonese sottolineando che “alcuni si stanno affermando a livello nazionale” e ricordando che “a Pescara questa estate si sono svolti eventi di rilievo nazionale, come ad esempio la Notte dei serpenti e Cartoons on the bay. Per il futuro vogliamo implementare il format del ‘We love fest’, che abbina gli artisti locali alle eccellenze e l’anno scorso è stato patrocinato dal ministero della Cultura. L’invito ai pescaresi, agli abruzzesi e ai turisti, è ad essere presenti”. “Ci gratifica far esibire le eccellenze locali”, ha aggiunto Zamparelli, “può essere un trampolino per calcare altri palchi”, ha detto di fronte a una parte degli artisti protagonisti del ‘We love fest’. Da Corona è arrivato un video messaggio: “Ci vediamo il 26 agosto a Pescara in piazza Salotto per il We love fest”, ha detto prima di intonare “The Rhythm of the Night”.

Ogni sera la piazza (dalle ore 21 alle ore 23:55) si accenderà per il pubblico con l'esibizione di cover band e artisti locali, nove in tutto. Eccoli:

• GLI OVER MENO 1 (revival musica italiana)

• FRESH FIGHTERS (cover band Foo Fighters)

• CLAMOROSO (cover band Alessandra Amoroso)

• DUA LISA (Dua Lipa tribute)

• STRAITSLAND (cover band Dire Straits)

• MICHELE & MARCOS (cantautorato e musica italiana)

• DISCOMACHINE (musica dance 70/80)

• PATRIZIO SANTO (cantautore)

• PRK Punto Radio Kom (cover Band Vasco Rossi)

Protagonisti della scena anche alcuni giovani talenti locali, apprezzati dal grande pubblico, che si racconteranno dal palco del “We love fest” durante delle interviste pensate appositamente per loro, tra i quali:

FEDERICO ROSATI: attore pescarese, protagonista di film per il grande schermo come 'La Tana', 'Cobra non è', 'Sex Cowboys', 'Youtopia' e 'Shooting Silvio'.

CARLOTTA DE LEONARDIS: 12 anni, giovanissimo talento, è nata a Spoltore e ha già all’attivo due film da protagonista, cioè 'L'Arminuta', tratto dal romanzo pluripremiato di Donatella Di Pietrantonio, e 'Quando eravamo bambini' di Claudio Bisio.

FRANCESCO DELLA TORRE: giovane attore della provincia di Pescara, protagonista della serie tv Sky ‘UN’ESTATE FA’, con Lino Guanciale.

L'ingresso alle serate è gratuito (inizio ore 21).