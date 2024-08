Squadre dei vigili del fuoco del comando di Pescara sono intervenute ieri pomeriggio nel comune di Montesilvano, in località Collevento Alta, per un incendio di rifiuti. La tempestiva estinzione delle fiamme ha evitato il propagarsi delle stesse alla fitta vegetazione limitrofa.

Come si dice in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell'area sono state eseguite le opportune verifiche ed effettuati gli atti previsti per la circostanza.