In tanti per il live di Fabrizio Moro allo Zoo Music Fest

Erano in tanti ieri sera nell’area del porto turistico per il live che Fabrizio Moro ha tenuto in occasione dello Zoo Music Fest. Pubblico in delirio e autentico successo per il cantautore romano, che ha fatto tappa nella nostra città con il suo “Una vita intera in tour”. Causa inagibilità del teatro D’Annunzio per adeguamento sismico, il concerto era stato spostato già da mesi al Marina di Pescara, ma nessuno ha risentito di questo cambio di location. Anzi.

Moro ha emozionato il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. E così, di fronte a fans di ogni età, sono passate in rassegna canzoni come “Eppure mi hai cambiato la vita”, “L’eternità”, “Ho bisogno di credere”, “Il senso di ogni cosa”, “Sei tu”, “Sono solo parole”, “Non mi avete fatto niente” e “Pensa”. La scaletta, però, è stata aperta da “Il sole”.

Sul palco, Fabrizio è stato accompagnato da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Ancora una volta, Pescara gli ha dimostrato grandissimo affetto. Ricambiato.

FOTO DI SALVATORE SAVINO