Tragedia a Montesilvano: morto un bagnante 91enne [FOTO]

Tragedia lungo la riviera di Montesilvano. La vittima è un 91enne che durante la mattinata di oggi, 28 agosto, ha accusato un malore in acqua. A intervenire prontamente è stato il bagnino che ha riportato l'uomo sulla riva e, successivamente, allertato i soccorsi, che però non sono riusciti a salvare l'anziano. Secondo i testimoni, tutto è accaduto verso le 10:20 sul lungomare nord. L'eccessivo caldo estivo, molto probabilmente, ha provocato uno svenimento per il 91enne che, in quel momento, si trovava in acqua.

A questo punto è intervenuto il bagnino, riuscendo a riportarlo in spiaggia, già però in condizione critiche. Allertati i soccorsi, sotto gli occhi degli altri bagnanti è stato praticato il massaggio cardiaco per cercare di riportare in vita l'uomo, ormai con le vie respiratorie ostruite dall'acqua. Il tutto però è risultato inutile. Dai primi accertamenti è venuto fuori che il 91enne fosse stato colto da un malore, proprio a causa delle eccessive temperature che si stanno registrando in questi giorni, soprattutto negli orari più critici.