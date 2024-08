A Montesilvano il concerto della cantautrice Lara Molino

Giovedì 29 agosto la cantautrice abruzzese Lara Molino terrà un concerto a Montesilvano. Reduce dagli importanti successi estivi, ricevuti alla Notte dei Serpenti, in cui è stata premiata con il Serpente d'oro, e in Belgio, a Marcinelle, in cui si è esibita il giorno dell'anniversario dell'incendio della miniera, Lara Molino canterà presso Largo Venezuela, alle ore 21:30.

Durante il concerto, organizzato e voluto dal Comune di Montesilvano, si potrà ascoltare il repertorio della cantautrice, in italiano e dialetto abruzzese, con brani della tradizione completamente rivisitati e brani di sua composizione. Sul palco, oltre Lara (chitarra, voce e armonica a bocca), due formidabili musicisti, Giuseppe Di Falco (fisarmonica) e M.Aurelia Del Casale (ukulele e percussioni).

Dopo questa data abruzzese, il 31 agosto Lara Molino si esibirà ad Agnone (IS), presso le Fonderie del Rame.