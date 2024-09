Problemi in via Rimini: tubature danneggiate e acqua fino al marciapiede

Diverse segnalazioni arrivano dai residenti della palazzina 4/c di via Rimini, a Montesilvano, dove dal 31 agosto le tubature hanno cominciato a gocciolare in maniera continua provocando sia l'inumidimento delle mura interne e sia l'allagamento del pavimento e del marciapiede.

In questi giorni gli stessi residenti hanno richiesto un pronto intervento dell'Istituto Autonomo, proprietari delle case popolari, per cercare di riportare la situazione alla normalità. L'Ater, successivamente, ha provveduto a chiarire l'intervento dei loro operatori, i quali hanno identificato il problema nelle fognature.

Continuano, però, i problemi causati dall'acqua fuoriuscita dalle tubature: lunedì pomeriggio, secondo alcuni testimoni, una donna, mentre usciva dal portone della palazzina, è scivolata, fortunatamente senza gravi conseguenze.