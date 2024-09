C'è la maratona di lettura Narratori d’Abruzzo, dalla metà del Novecento ad oggi

Dopo il successo riscontrato in occasione della “Maratona Flaiano” organizzata nell’estate 2022, la Sezione Italia Nostra "Gorgoni" di Pescara, nell’ambito del ciclo “Paesaggi letterari”, con la cura e la supervisione di Lucilla Sergiacomo e la collaborazione del Gruppo di Lettura e dei volontari della Biblioteca Falcone Borsellino che la Sezione gestisce, ha organizzato un evento dal titolo “Maratona di lettura – Narratori d’Abruzzo; dalla metà del Novecento ad oggi” che si terrà giovedì 5 settembre nel Parco Sabucchi alle ore 20:30 (in caso di maltempo l'evento si svolgerà nel teatro "Gianni Cordova" in viale Bovio, 446).

Nella cornice dello storico parco urbano, dopo i saluti e la presentazione della serata da parte del presidente Italia Nostra Pescara Massimo Palladini e della curatrice Lucilla Sergiacomo, si avvicenderanno lettori volontari con brani scelti della miglior produzione letteraria di autori abruzzesi e di autori che hanno scritto significativamente sull’Abruzzo.

La Maratona si svolgerà quasi come una staffetta di letture che, dall’una all’altra, tracceranno un percorso articolato per grandi temi, non ponendo gli autori in sequenza cronologica. Perciò, dopo l’introduzione affidata ad un testo di Ignazio Silone del 1963 che traccia una panoramica sulla ripresa sociale ed economica della Regione, si leggeranno brani su “Sacralità e superstizione” (Giovanni D’Alessandro, Ennio Flaiano, Eraldo Miscia); “L’Abruzzo nella narrativa meridionalistica” (Gianluigi Piccioli e Renzo Paris); “Il romanzo dell’emigrazione” (Pascal D’Angelo e John Fante); "Pagine di guerra" (Laudomia Bonanni e Natalia Ginzburg); “Ritratti d’Abruzzo. Tra nostalgia e rifiuto” (Ottaviano Giannangeli, Mario Pomilio, Anna Ventura, Renato Minore, Remo Rapino, Donatella Di Pietrantonio, Giovanni Di Iacovo).

Durante le letture scorreranno immagini curate da Claudio Sarmiento e verranno proposte registrazioni sonore di canti della tradizione abruzzese selezionati da Gianfranco Miscia dell'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona.