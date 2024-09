Sul raccordo autostradale Chieti-Pescara (asse attrezzato) si registrano rallentamenti e code in direzione Pescara a causa di un tamponamento che ha coinvolto cinque vetture e un autobus.

Traffico rallentato anche sulla SS714 'Tangenziale di Pescara' in direzione sud a causa di un altro incidente all'interno della galleria San Silvestro, in cui sono coinvolte due auto. Il personale dell'Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.