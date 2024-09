Indierocket Festival, annunciata la line up completa

Annunciata la line up completa della XXI edizione di IndieRocket Festival: 20, 21 e 22 settembre 2024, all’interno del Padiglione Becci a Pescara, con una puntata domenicale a Pollinaria con il suo Teatro del Grano tra le campagne di Civitella Casanova. Tre giornate di musica, cultura e sperimentazione, per un Festival attestatosi fra i più importanti e riconosciuti appuntamenti in Italia dedicati alla musica indipendente internazionale, un faro per tutti coloro che cercano nuove esperienze sonore.

IL NUOVO CONCEPT: AQUÆ + ÆQUINOX

Per il suo ventunesimo anniversario IndieRocket Festival presenta un nuovo concept, "Aquæ", un nome che identifica la fluttuazione della musica verso sonorità elettroniche, sottolineando il suo continuo impegno nella ricerca e nella sperimentazione artistica. Un concept che si lega anche alla scelta del Pala Becci, situato in prossimità del Porto Turistico Marina di Pescara, un tributo al forte legame tra la città e il mare stesso, “un elemento che ha sempre ispirato le nostre vite e il nostro lavoro”, sottolinea Paolo Francesco Visci, co-direttore artistico del Festival. Ad affiancare Visci quest’anno nella curatela di IndieRocket c’è Gianluca Gozzi, storico promoter italiano ed ex direttore artistico di Todays Festival.

La chiusura del festival, “Æquinox”, il 22 settembre sarà invece ospitata dal Comune di Civitella Casanova in collaborazione con Pollinaria. Una festa finale immersa nella natura, che promette di regalare emozioni indimenticabili con tante sorprese per concludere in bellezza questa edizione speciale.

LA LINE UP DEL FESTIVAL

· VENERDÌ 20.09 – PADIGLIONE BECCI

Apertura porte alle 18:00 per la giornata inaugurale di IndieRocket Festival 2024 al PalaBecci, location che vedrà la compresenza di due palchi: un mainstage interno e l’IRF SoundSystem esterno.

Protagonista assoluto sul mainstage è Lorenzo Senni, produttore, compositore e artista multidisciplinare, conosciuto a livello internazionale per essere riuscito a decostruire e condensare anni di idee e stili di musica elettronica dando alla luce un nuovo suono – o sarebbe più appropriato parlare di “attitudine” – definito dalla critica pointillistic trance. Attualmente al lavoro sul suo nuovo album, in uscita come il precedente per Warp, ad IndieRocket Festival Senni porta dal vivo il suo nuovo live a/v “EUREKA”, arricchito dai visual di NoText e Daniel Sansavini, per un’esperienza che si preannuncia catalizzante. Altro nome in lineup è quello di Föllakzoid, progetto nato a Santiago del Cile e attualmente con base a Berlino, ideato da Domingæ, icona trans sudamericana, musicista, artista e regista, il cui live si configura come un’esperienza unica, tra ritmi che inducono a una trance musicale, che guardano al kraut-rock da un lato e alla techno dall’altro, capaci di sedurre il pubblico con paesaggi sonori coinvolgenti e una visione musicale in costante evoluzione.

Completano la lineup sul palco principale: il live di 3Phaz, produttore elettronico proveniente da Il Cairo, all'opera per trovare sempre nuovi modi di trasformare la pista da ballo in un'avventura di evasione attraverso una magica alleanza tra i suoni tradizionali Shaabi e Mahraganat, in dialogo con grime, techno ed heavy bass; Yousuke Yukimatsu, dj giapponese diventato una figura di culto negli ultimi anni tra gli appassionati di elettronica underground; il live di Maria Chiara Argirò, nata a Roma e trasferitasi a Londra, tra i talenti emergenti nel panorama del jazz elettronico che fa base in UK.

Sull’IRF Soundsystem spazio invece a: A Gang Of Three & Luca Faieta (Diorama Festival), Proinsedmet, Oltrefuturo (Multi Culti) e Gu Mascio (NuFunklan).

· SABATO 21.09 – PADIGLIONE BECCI

Nella giornata di sabato 21 settembre largo ai Mouse On Mars, il duo tedesco formato da Jan St. Werner e Andi Toma che da 30 anni muta e decostruisce il proprio alfabeto sonoro combinando le sperimentazioni dell’elettronica con il pop e la club culture. A IndieRocket Mouse On Mars presenteranno uno show a/v figlio della loro ultima release, “AAI (Anarchic Artificial Intelligence)”, un album che esplora l'intelligenza artificiale sia come struttura narrativa che come strumento compositivo, il loro lavoro più esplicitamente “fantascientifico” realizzato finora. Nella stessa giornata tra i protagonisti anche Forest Swords, alias di Matthew Barnes, produttore britannico affiliato a Ninja Tune, divenuto un punto fermo nell’underground elettronico contemporaneo grazie a suoi album fortemente evocativi, in cui il dub incrocia la psichedelia, e che ad IndieRocket si esibirà in un dj-set che fonde suoni sperimentali e ritmi da club. E ancora, Om Unit, alias di Jim Coles, produttore che è una presenza costante sulla scena della musica elettronica britannica sin dai primi anni 2000, capace di esplorare stili musicali che vanno dalla downtempo alla techno, dalla jungle al footwork e al dub, che ad IndieRocket presenta una performance live tratta dal suo ultimo lavoro in studio, “Acid Dub Studies”, una fusione di 303 acid bass, dub reggae, dub techno e ambient.

A completare la lineup sul mainstage i live di: Coca Puma, giovanissima ed eclettica artista la cui musica sfugge ad ogni definizione, muovendosi su un orizzonte ibrido e atipico tra dream pop, nu-soul, elettronica, ambient e post-rock; Cemento Atlantico, progetto del produttore e DJ romagnolo Alessandro “ToffoloMuzik” Zoffoli, il cui linguaggio musicale ingloba influenze future garage e post-dubstep con il mondo dei field recordings. Ospite speciale che curerà l’allestimento della location nella due giorni pescarese del Pala Becci è l’artista belga Mike Latona con il suo vj set, lights & laser show: artista veterano dell’immagine, fonde l'arte digitale con la scenografia. Ideatore del software di mappatura Opensource “MapMap”, nato con l’intento di democratizzare le arti digitali, Latona è dal 2013 nell’organizzazione del Geneva Mapping Festival e nel 2014 ha fondato il BAM Festival, evento internazionale di arte digitale a Liegi.

Sul palco esterno dell’IRF SoundSytem protagonisti invece: Future Island (Multi Culti), SofaTalk e uno special guest che sarà annunciato nelle prossime settimane. La giornata di sabato avrà anche un suo after-party, che si svolgerà al Club 011 di Pescara e vedrà alternarsi in consolle Togue e Luwei.

· DOMENICA 22.09 – TEATRO DEL GRANO DI POLLINARIA

Per la giornata di domenica ci si sposta nell’ambientazione bucolica del Teatro del Grano di Pollinaria, a Civitella Casanova (PE), in un setting diurno. Pollinaria è un organismo dinamico che realizza e promuove la ricerca nei campi dell'agricoltura organica e rigenerativa, dell'arte e dell'ecologia, in un unico contesto di identità rurale. Fondata nel 2007 in un complesso agrario al crocevia dei territori di Loreto Aprutino, Civitella Casanova e Penne, Pollinaria è la prima residenza artistica in Abruzzo e tra le prime in Italia in ambito extra urbano, animata dal fine di costruire prospettive di rigenerazione per la civiltà rurale. Nel 2020 è stato avviato Aequusol, un programma interagente con la dimensione locale che mira a stabilire nuove mitologie attraverso l'arte contemporanea, la biodiversità, la condivisione e la storia dell’Abruzzo.

Porte aperte alle 12:30, per un pranzo e una merenda informale con i prodotti dell'eccellenza della Valle del Tavo e di Loreto Aprutino, inizio delle performance previsto alle 13:00 con chiusura alle 21:30. Tra i protagonisti di giornata spiccano i nomi di: Joshua Idehen, artista anglo-nigeriano, tra i migliori esempi contemporanei nell’ambito della spoken-word-poetry e già voce di progetti del calibro di Sons of Kemet e The Comet is Coming; un listening showcase speciale di International Anthem, l’etichetta con base a Chicago e Los Angeles protagonista nell’ultimo decennio di un vero e proprio rinnovamento nel panorama jazz, che vedrà la presenza del duo formato da Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly, in rappresentanza della label, per farci ascoltare il meglio della sua produzione discografica e qualche interessantissima anticipazione in anteprima mondiale.

Tra gli altri artisti spazio a Bassolino, in formazione live trio: producer e pianista napoletano, attivo da anni nella scena jazz elettronica internazionale, con il suo album d’esordio “Città Futura” (Jakarta Records / Periodica Records) trasforma Napoli in una città immaginaria sospesa nel tempo e nello spazio, con un suono intriso di jazz-funk. E a completare la lineup: Disangro, musicista abruzzese che fonde suoni ed elettronica di ascendenza mediterranea in un “electro folk dalle densità blues” (Rumore), e le selezioni musicali a cura di Max JazzCat Conti, ideatore del radioshow "The Cat Walk" su Totally Wired Radio, con il meglio del Jazz, Soul, Funk, Disco, Afrobeat dagli anni ‘60 ad oggi.