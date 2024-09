Pescara invasa dal maltempo: oltre 200 richieste di soccorso, attivato il Coc

A causa delle abbondanti piogge delle ultime ore e degli allagamenti in alcune strade, il Comune ha aperto il Coc - Centro Operativo Comunale. I cittadini possono segnalare situazioni particolari chiamando il numero 085/4283400. Da stamani sono operativi sul territorio Polizia locale, personale comunale, protezione civile (In funzione anche le idrovore) e squadre di Ambiente.

Si sta lavorando per affrontare le situazioni di maggior criticità, interdire le strade impraticabili, mettere in sicurezza i sottopassi e intervenire sui tombini. Massima attenzione ai sottopassi dotati di impianto semaforico e presidio potenziato davanti alle scuole per agevolare l'uscita degli studenti. Si raccomanda la massima prudenza. Tutte le operazioni in corso sono seguite dagli assessori Massimiliano Pignoli e Cristian Orta con il vice sindaco Maria Rita Carota.

Al momento oltre 200 richieste di soccorso per allagamenti, infiltrazioni e danni d'acqua sono giunte alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pescara a seguito dell'intensa precipitazione verificatasi nella tarda mattinata di oggi, e tutt'ora in corso, lungo la fascia costiera abruzzese. La perturbazione sta interessando maggiormente i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

A causa di infiltrazioni di acqua dalla copertura, in una scuola elementare si è reso necessario spostare gli alunni in altri ambienti non coinvolti e disattivare l'alimentazione elettrica. In un centro commerciale, invece, sempre a causa di infiltrazioni dalla copertura e' stata interdetta una porzione del locale commerciale a seguito del probabile danneggiamento della controsoffittatura imbibita d'acqua.