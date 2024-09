Confronto su linee indirizzo per aggiornamento sistema di emergenza sanitaria territoriale

Le linee di indirizzo per l’aggiornamento e l’armonizzazione del sistema regionale di emergenza sanitaria territoriale sono state al centro di un incontro che l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha avuto a Pescara, nella sede dell’assessorato con il direttore del Dipartimento Sanità, Claudio D’Amario, con il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Pierluigi Cosenza, con il referente sanitario regionale per le emergenze della Regione, Franco Marinangeli, con i responsabili del 118 e con i direttori sanitari delle 4 Asl.

“Nello specifico - ha spiegato l’assessore Verì - ci siamo confrontati sull’assetto dell’attuale struttura organizzativa del sistema di emergenza urgenza che fa leva sulla centrale unica di risposta 1 1 2, evidenziando da un lato gli elementi di criticità del sistema e dall’altro la necessità di dotarsi di un nuovo modello di emergenza sanitaria regionale”.

Inoltre è emersa l’esigenza di integrazione dei servizi di emergenza territoriale 118 con i presidi ospedalieri delle quattro Asl e con l’elisoccorso anche alla luce dell’operatività del Numero Unico di Emergenza 112.

“Riguardo all’aggiornamento delle competenze del personale - ha sottolineato l’assessore - è prevista una formazione specifica preventiva e periodica comprensiva di eventi che qualifichino l’indicazione metodologica nei dipartimenti di emergenza urgenza. Nello specifico, l’evoluzione della figura infermieristica implica la necessità di valorizzare i sanitari che operano nel 118”.

Rispetto, invece, all’ipotesi di rete post riorganizzazione, per il prossimo 7 ottobre è prevista una specifica riunione del tavolo tecnico che sarà chiamato a confrontarsi sulle proposte aggiornate. Infine, in relazione alla centrale unica del 118 Chieti-Pescara, mercoledì 25 è in programma un incontro operativo-programmatico tra i vertici delle due Asl.