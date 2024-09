Assalto allâ€™ospedale, denunciate 14 persone

Individuati e denunciati i responsabili dei gravi disordini avvenuti il 13 settembre scorso all’interno del reparto di oncologia dell'ospedale Santo Spirito. Un gruppo di persone, in seguito al decesso di un loro congiunto, si era introdotto con violenza nel nosocomio, danneggiando la struttura e interrompendo il servizio.

I poliziotti della squadra mobile, al termine dell’attività investigativa, hanno identificato 14 persone coinvolte negli atti vandalici e nelle minacce ai danni del personale sanitario. Gli indagati sono stati denunciati per danneggiamento, minaccia aggravata e interruzione di pubblico servizio. Per tre di loro, una donna e due uomini, sono stati revocati i benefici concessi dall’ufficio di sorveglianza di Pescara, per cui sono stati riaccompagnati in carcere.