Marsilio: "Pronta ed efficace risposta dopo la violenta aggressione in ospedale"

“Al Questore, al Prefetto e al Procuratore di Pescara, porgo i complimenti personali e dell’intera giunta regionale per la pronta ed efficace risposta data dopo la violenta aggressione avvenuta all’ospedale di Pescara venerdì scorso. In questi giorni sono stato costantemente in contatto tramite il Prefetto e il Questore di Pescara, che mi hanno tenuto sempre informato sulle attività di indagine e sulle misure adottate per prevenire il ripetersi di questi fenomeni. Non posso che cogliere con soddisfazione la mano ferma usata nei confronti di questi soggetti, che sarà anche utile per rassicurare il personale sanitario che la loro sicurezza e la loro incolumità sono per noi dei valori assoluti da difendere con la massima attenzione”.

E' quanto ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo la notizia delle 14 denunce per il raid di qualche giorno fa al reparto di oncologia.