Masci sulle denunce per il raid all'ospedale: "La risposta delle forze dell'ordine è arrivata puntuale"

“La risposta delle forze dell'ordine è arrivata puntuale, dopo l'assalto al reparto di Oncologia dell'ospedale. Come accade sempre per ogni fatto di cronaca che si verifica in città, la svolta nelle indagini è maturata nel giro di pochissimo e di questo ringrazio gli investigatori della squadra mobile, il questore e il procuratore. Il mio grazie va anche al prefetto Ferdani che lunedì scorso, dopo quell'assalto ignobile in un reparto ospedaliero da parte di 40 persone, ha riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica mostrando, come sempre, un'attenzione massima su tutto ciò che accade a Pescara, un'attenzione finalizzata a declinare sul territorio tutte le azioni possibili, preventive e repressive. Sono certo che a questo primo traguardo, importante per rassicurare tutti coloro che lavorano in ospedale o sono ricoverati nei vari reparti, ne seguiranno anche altri, per evitare che si verifichino altri episodi della stessa gravità”.

Questa è la dichiarazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci, sull'esito delle indagini dopo l'assalto dei giorni scorsi al reparto di oncologia dell'ospedale cittadino.