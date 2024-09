Corso di primo soccorso ai rider: Deliveroo collabora con Croce Rossa

Deliveroo estende il suo impegno a favore dei rider con cui collabora e delle città in cui opera. In questa settimana, infatti, insieme alla Croce Rossa Italiana, la piattaforma leader dell’online food delivery ha esteso i corsi di primo soccorso ai rider attivi nella città di Pescara. Avviate a Milano e Roma – proseguite poi a Cagliari, Firenze, Torino, Verona, Genova, Napoli e Brescia – le sessioni hanno l’obiettivo di fornire conoscenze e informazioni su come allertare correttamente il sistema di soccorso e come effettuare la chiamata al 118/112; come riconoscere un’emergenza con l’accertamento delle condizioni dell’infortunato e l’autoprotezione; come attuare gli interventi di primo soccorso, comprese le manovre di BLS (Basic Life Support). Ma anche informazioni su traumi, malori, ferite ed emorragie.

Il corso di Pescara – organizzato nell’ambito della più ampia partnership che lega Deliveroo alla Croce Rossa Italiana per il sostegno alle comunità – è stato erogato dal Comitato della Cri di Pescara, presso la sede di via Andrea Doria, 18. La partecipazione dei rider, che collaborano in qualità di lavoratori autonomi con la piattaforma, è su base volontaria.

“Pescara è un comune molto importante per Deliveroo. Anche in questa città, come in tutti i territori e le comunità in cui siamo presenti, vogliamo essere protagonisti non solo innovando il modo di fare ristorazione e producendo nuove opportunità di business, crescita e lavoro. Vogliamo esserlo anche dal punto di vista sociale. E’ in questo contesto che si inseriscono i corsi di primo soccorso messi a disposizione dei rider che collaborano con Deliveroo a Pescara. Si tratta di sessioni formative che ampliano e arricchiscono le competenze personali dei rider, la cui presenza, nelle città in cui operiamo, può rivelarsi davvero preziosa per chi dovesse trovarsi in condizioni di bisogno”, ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy.

“L’obiettivo di questa iniziativa è rendere sempre più persone capaci di intervenire con competenza e preparazione per salvare vite umane. Questo elemento è fondamentale per incrementare la capacità di risposta delle comunità, non solo in situazioni emergenziali, ma nella vita di tutti i giorni. Quotidianamente, le volontarie e i volontari della Cri sono impegnati nella diffusione delle pratiche di primo soccorso, in attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani e, più in generale, alla popolazione. Con Deliveroo rafforziamo ulteriormente il nostro impegno davanti ad un tema da sempre molto caro all’Associazione”, ha detto Edoardo Italia, vice presidente e rappresentante dei Giovani della Cri.

Oltre al coinvolgimento, su base volontaria, dei rider che collaborano con Deliveroo, la partnership con la Croce Rossa Italiana prevede anche progetti e iniziative che vedono protagonisti gli utenti della piattaforma e lo stesso team impiegato presso gli uffici italiani di Deliveroo.

Deliveroo, che da tempo sostiene direttamente la CRI, ha inoltre lanciato una campagna di raccolta fondi attiva sull’App a cui tutti gli utenti possono partecipare: attraverso lo sviluppo di una nuova funzione tecnologia, è possibile arrotondare il conto al momento del pagamento e donare la differenza alla Croce Rossa Italiana. Le somme raccolte sono utilizzate dalla CRI per distribuire cibo alle persone e alle famiglie più in difficoltà, contrastando così la povertà alimentare.

I componenti del team di Deliveroo Italy sono coinvolti in attività di volontariato aziendale che li vedono affiancare e supportare i volontari della Croce Rossa Italiana nel confezionamento di pacchi alimentari destinati a chi ha più bisogno. Le sessioni di volontariato aziendale avvengono negli hub della Croce Rossa Italiana delle principali città in cui Deliveroo è presente e opera.