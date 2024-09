Trovato con un panetto di hashish addosso, 17enne finisce in manette [FOTO]

Ieri pomeriggio la squadra volante ha arrestato in flagranza un 17enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Verso le ore 17 i poliziotti hanno notato due giovani, noti alle forze dell'ordine, che sostavano con fare sospetto nelle vie limitrofe al terminal bus, e hanno così deciso di procedere alla loro identificazione.

Il minore, poi finito in manette, ha manifestato chiari segnali di nervosismo, e questo atteggiamento ha spinto gli agenti a effettuare un controllo più accurato, accorgendosi che il 17enne occultava qualcosa all’altezza della cinta. A quel punto gli è stato chiesto se nascondesse addosso oggetti o altro, e lui per tutta risposta ha estratto un panetto di hashish, avvolto in un cellophane trasparente, per un peso complessivo di oltre 60 grammi.

Il giovane inoltre era in possesso di banconote di vario taglio per un totale di 120 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. L’attività di indagine si è spostata nella struttura di accoglienza dove il minore vive: lì, occultati in bagno, sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Lo stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati, mentre il ragazzo è stato portato nel Cpa dell’Aquila, a disposizione della competente autorità giudiziaria.