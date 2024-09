Ricerche del Cnsas per un fungaiolo disperso nella Piana del Voltigno

Gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo (Cnsas) sono stati impegnati nel pomeriggio in due distinte ricerche di fungaioli. La ricerca in località Oricola si è conclusa positivamente con il ritrovamento del fungaiolo disperso. E' invece ancora in corso l'operazione in località Piana del Voltigno, nel Pescarese, dove risulta disperso un fungaiolo di 70 anni.

L'allarme è stato dato dal fratello, che era con lui e, all'improvviso, non l'ha più visto. La centrale del 118 di Chieti Pescara ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico, che ha inviato sul posto una squadra e unità cinofile. Proseguite inoltre, ma finora senza esito, le ricerche dell'escursionista disperso da sabato scorso sul Gran Sasso.