Finisce a "Chi l'ha visto?" il caso del fungaiolo scomparso nel Voltigno

“Aiutateci a ritrovare Italo”: arriva in tv, nella celebre trasmissione di Raitre “Chi l'ha visto?”, l'appello per l’uomo di 70 anni scomparso l'altro giorno in provincia di Pescara. Il fratello lo ha perso di vista mentre andavano a cercare funghi nel bosco del Voltigno, nella zona di Villa Celiera.

Italo Basilisco, questo il suo nome, non ha con sé il telefonino cellulare, ed è adesso attivamente ricercato. Ieri sera, in chiusura di trasmissione, è stato lanciato un appello rivolto a chiunque possa avere notizie utili per rintracciarlo: “Qualcuno lo ha incontrato?”, chiede infatti il programma condotto da Federica Sciarelli.