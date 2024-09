Montesilvano, ordinanza per il mercato rionale del sabato in piazza Montanelli

Ultimati ormai da tempo a Montesilvano i lavori di riqualificazione di piazza Indro Montanelli, e visto l’approssimarsi dell’inizio dei lavori di piazza Diaz, il che di conseguenza renderà impossibile lo svolgimento del mercato rionale finora tenutosi in via provvisoria sull’area mercatale di piazza Diaz e via Roma, l'amministrazione ha deciso di ricollocare ufficialmente il mercato rionale del sabato nella sede originaria di piazza Montanelli.

Pertanto, a partire da sabato 28 settembre con orario 6-16, ci sarà la chiusura al traffico, con l'istituzione del divieto di transito e sosta, dell’intera area mercatale di piazza Montanelli costituita da piazza Montanelli, piazza Quattrocchi, piazzetta Muzii, via Sospiri e via Muzii (tratto via D’Annunzio/piazza Montanelli).

Disposta inoltre la chiusura al traffico, con istituzione del divieto di transito (escluso residenti, autorizzati e mezzi di soccorso) in doppio senso di marcia di via San Pietro (tratto via D’Annunzio/piazza Montanelli), via Sauro (tratto via Vestina/piazza Montanelli), via Muzii (tratto via Vestina/piazza Quattrocchi).