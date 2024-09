Scontro tra auto e scooter in via Aterno, intervengono 118 e polizia locale [FOTO]

Un incidente stradale tra due veicoli si è verificato nella prima mattinata di oggi, 26 settembre, in via Aterno, più precisamente all'angolo con via San Luigi Orione. Per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle ore 8 si sono scontrati tra loro uno scooter e un'auto.

Il mezzo a due ruote, nell'impatto, è caduto a terra. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono arrivati i sanitari del 118. Intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, nonché per regolare il traffico, che è andato in tilt.