Ragazzo di 15 anni accoltellato in via Firenze [FOTO]

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nell'area pedonale di via Firenze, all'incrocio con via Trieste, nella prima serata di oggi, 1° ottobre. Il fatto è accaduto quando erano da poco passate le ore 20. Il minorenne, portato in ospedale dai sanitari del 118, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia, che si è occupata dei rilievi. Il giovane sarebbe stato aggredito da un coetaneo per futili motivi, probabilmente per gelosia.

Al vaglio degli investigatori ci sono adesso le testimonianze dei passanti e i filmati delle varie telecamere di sorveglianza presenti in zona. Tra i primi ad accorrere il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo, che abita lì vicino: “Si parla di gelosia fra ragazzini, e questo di per sé, se fosse vero, sarebbe allucinante. Ancora più allucinante è questo proliferare di coltelli tra i ragazzini”, scrive sui social l'esponente di ‘Pettinari Sindaco’.

Non è la prima volta che in centro si verificano accoltellamenti: uno di questi, come si ricorderà, lo scorso giugno è costato la vita al 17enne Christopher Thomas Luciani.