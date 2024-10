Incendio in un cantiere, brucia materiale plastico [FOTO]

Nuovo incendio divampato a Pescara dopo quello che ieri ha riguardato una baracca dietro le Torri Camuzzi; stamane invece è toccato al quartiere Rancitelli, più precisamente tra via Tavo e via Bomba, in un cantiere dove è andato a fuoco anche del materiale plastico. Sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di un elicottero. Al momento non si conoscono le cause del rogo. L'odore acre del fumo ha raggiunto molte abitazioni in zona Portanuova, dalle quali era ben visibile una nube nera.

In tarda mattinata, poi, il rogo è stato messo sotto controllo e i pompieri stanno provvedendo alla bonifica del sito. Le fiamme hanno bruciato immondizia da cantiere e materiale edile. Numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco da parte dei residenti della zona, dove si trova anche una scuola, a causa del forte odore di bruciato. Adesso si sta cercando di capire quali possano essere state le cause all'origine dell'incendio. Sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza.