Investe donna sulla riviera e fugge, preso pirata della strada

Preso il pirata della strada che ieri sera, alla guida della sua auto, ha investito una donna che attraversava la strada sul lungomare di Pescara, per poi darsi alla fuga. Si tratta di un 21enne di origini romene. È stato denunciato per incidente stradale con lesioni e fuga. Dopo il rinvenimento, nella notte, dell'automobile, lasciata in una traversa della riviera al confine con Montesilvano, la Polizia locale del capoluogo adriatico era sulle tracce dell'uomo ed aveva anche raggiunto la sua abitazione.

Lui, dopo essere stato irreperibile per un'intera giornata, alla fine si è presentato ai carabinieri. Intanto restano disperate le condizioni della vittima, una cinquantenne, che adesso sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santo Spirito.