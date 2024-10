Pista di pattinaggio e mercatino, il Comune si prepara per le iniziative di Natale

Pista di pattinaggio e mercatino di Natale. Sono due degli elementi che caratterizzeranno le feste di fine anno nella zona centrale della città e nelle ultime ore sono stati pubblicati sul sito del Comune di Pescara l'avviso per individuare chi si occuperà della installazione e gestione della pista di pattinaggio in piazza della Rinascita e un bando per individuare il soggetto che organizzerà gestirà il Mercatino di Natale che quest'anno sarà allestito in piazza Sacro Cuore. Ne danno notizia il sindaco Carlo Masci e l'assessore Zaira Zamparelli (foto), spiegando i dettagli.

"La macchina comunale si è messa in moto, nei vari settori, per garantire una offerta variegata, durante le feste di fine anno. Pescara si accende, in quel periodo, e ospita una miriade di iniziative, in centro e in periferia, con appuntamenti di vario genere. Oltre agli avvisi pubblici già promossi dagli assessorati agli Eventi e alla Cultura, per raccogliere le proposte relative alla iniziative da realizzare a fine anno e all'inizio del 2025, ora lanciamo anche due ulteriori progetti, a supporto del commercio e dell'artigianato", dice il sindaco Masci.

"Sarà un calendario variegato", commenta Zamparelli, e "il mercatino di Natale, con la pista di pattinaggio (su ghiaccio naturale) che ormai rientra nella nostra tradizione, saranno due elementi caratterizzanti le feste. Il mercatino, che va ad aggiungersi ai negozi e alle attività del centro di Pescara, saprà attirare chi è interessato allo shopping natalizio, creando una atmosfera suggestiva nella piazza che è stata appena riqualificata dal Comune. E la pista di pattinaggio ospiterà anche quest'anno tantissime persone, dai più piccoli ai più grandi, nella piazza che da sempre è il salotto dei pescaresi e li accoglie nei giorni di festa. Ora, intanto, si apre la fase di accoglimento delle proposte".

La pista di pattinaggio è prevista indicativamente nel periodo novembre 2024-gennaio 2025 e le domande andranno presentate entro le ore 13:00 di mercoledì 23 ottobre 2024. Con l'impianto, spiega sempre l'assessore Zamparelli facendo riferimento all'avviso, "l'amministrazione intende rivitalizzare la vita sociale in centro, con conseguente impulso al rilancio delle attività economiche, proporre un’iniziativa completa che raccolga nel suo insieme sport, animazione e intrattenimento, completando e valorizzando nel contempo il contesto commerciale del centro di Pescara, unitamente alle altre iniziative che saranno realizzate dall’Amministrazione nel periodo natalizio e promuovere tradizioni in grado di attrarre nel capoluogo persone da tutta la provincia di Pescara, ma anche significativi flussi turistici di più ampio bacino".

Il Mercatino, dice sempre Zamparelli, dovrà essere allestito nel periodo intercorrente tra il 27 novembre e il 6 gennaio 2025 compresi e sarà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 10:00 alle ore 22:30 in piazza del Sacro Cuore. Le casette natalizie non dovranno creare interferenze con lo stato dei luoghi, tenendo conto della presenza di aiuole, dell’arredo urbano, delle isole ecologiche, di edicole e chioschi, specifica il bando. Il mercatino dovrà avere carattere prevalentemente natalizio e nell'avviso sono indicati i criteri di valutazione delle proposte, dalle categorie merceologiche agli eventi collegati al Mercatino da proporre al pubblico. In questo caso le domande vanno presentate entro le ore 13:00 del 4 novembre.

“Lo scorso anno - ricorda Zamparelli - il Mercatino ha registrato circa centomila presenze mentre la pista di ghiaccio oltre 15mila. I numeri ci dicono che si tratta di iniziative di grande promozione del commercio, attrazioni che i cittadini hanno già dimostrato di apprezzare molto e che hanno un valore significativo anche dal punto di vista turistico e comunque di richiamo di persone anche da fuori città".

Avviso pubblico per Pista di Ghiaccio: https://www.comune.pescara.it/node/8933

Bando mercatino di Natale 2024: https://www.comune.pescara.it/node/10348