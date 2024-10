Investita a Montesilvano, donna grave in ospedale

Una donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale civile di Pescara dopo essere stata investita questa mattina a Montesilvano, in via San Domenico. In base alle prime informazioni, sarebbe stata travolta da un'auto in retromarcia.

Soccorsa dai sanitari del 118, giunti con un'ambulanza medicalizzata, la donna poi è stata condotta al nosocomio "Santo Spirito" in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Montesilvano, coordinati dal comandante Nicolino Casale.