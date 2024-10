G7 Sviluppo, Tajani: “La pace non è vicina ma sono più ottimista”

"La pace ancora non è vicina. Stiamo lavorando sia in Medio Oriente sia in Ucraina per accelerare i tempi. Sono un po' più ottimista dopo la vittoria di Israele contro Hamas, una vittoria militare. Credo che, come ha detto Netanyahu - abbiamo apprezzato la sua frase - che siamo vicini alla fine della guerra e che bisogna fare tutto per accelerare questi tempi. Gli israeliani sono pronti a far uscire da Gaza gli ultimi capi di Hamas con un salvacondotto, in cambio della liberazione degli ostaggi e poi il cessato del fuoco".

Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, arrivato oggi a Pescara per il G7 Sviluppo. "Lavoriamo per sostenere questo progetto come lavoriamo per raggiungere il cessato del fuoco in Libano con delle proposte che vedono un rafforzamento dell'Unifil e un rafforzamento dell'esercito regolare libanese", ha aggiunto il ministro, che ieri si è recato in Israele e a Ramallah.