Violenze fisiche e psichiche alla sua compagna: scatta il braccialetto elettronico per un 59enne

I carabinieri di Francavilla al Mare hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dalla procura di Chieti nei confronti di un 59enne del posto, e relativa all’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa e applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento scaturisce dalle indagini dei militari dell'Arma, effettuate dopo aver denunciato l’uomo a settembre per maltrattamenti e porto ingiustificato di coltello.

Nello specifico, è emerso che il soggetto, da diversi anni, si era reso responsabile di azioni vessatorie, consistenti in violenze fisiche e psichiche, nei confronti della propria compagna con cui conviveva. In un'occasione la vittima era stata anche minacciata di morte, e pertanto “la tempestività dell’odierno provvedimento ha permesso di garantire un'idonea cornice di sicurezza e tutela”, scrivono i carabinieri in una nota.