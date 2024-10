Ubriaco in strada, urla e arreca disturbo per poi aggredire gli agenti: arrestato

Un 40enne è stato arrestato dalla polizia di Pescara per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica, nel quartiere di San Donato, dopo l’arrivo della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura per la segnalazione di una persona molesta in strada.

A richiedere l’intervento degli agenti erano stati alcuni cittadini, che avevano notato la presenza dell'uomo ubriaco in strada che urlava e arrecava disturbo, risultando altresì un potenziale pericolo per i veicoli in transito. All’arrivo della pattuglia della Polizia il 40enne, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato ad aggredire verbalmente i poliziotti per poi cercare di colpirli.

A fatica gli agenti sono riusciti a condurlo in Questura e, durante le fasi dell’identificazione, ha posto di nuovo in essere una condotta aggressiva che ha costretto gli operatori a bloccarlo un'altra volta. È stato infine ammanettato e, a conclusione delle formalità di rito, condotto in prigione. Il tribunale ha convalidato l’arresto disponendo l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.