Si conclude il mese dell'affido e dell'accoglienza, ecco gli ultimi due incontri

Il mese dell'Affido e dell'accoglienza promosso dall’assessorato comunale alle Politiche sociali e della famiglia per il 2024 si conclude con due appuntamenti. Il primo è in programma domani, martedì 29 ottobre, alle ore 17 nella sala Favetta del Museo delle Genti di Abruzzo, ed è un laboratorio esperienziale gratuito rivolto ai genitori, agli insegnanti, agli educatori. Il titolo è "Depositi Emotivi - creare relazioni sane". L’incontro sarà condotto dalla dottoressa Manuela Toto, a cura della Caritas diocesana, all'interno del progetto comunale Agor.ed - Comunità educante.

“Al centro di questo appuntamento la costruzione di relazioni sane tra genitori e figli, attraverso pratiche sane di comunicazione e di gestione delle relazioni stesse”, dice Toto annunciando questo incontro. Le prenotazioni possono essere effettuate al numero 348 3365576 o scrivendo a barbara.magliani@caritaspescara.it.

Mercoledì 30 ottobre l’edizione 2024 si chiude alle ore 16.30, negli spazi della biblioteca regionale “Di Giampaolo”, in via Tiburtina 97/25, con “Vi aspettiamo in biblioteca”, un appuntamento riservato ai bambini dai 5 anni, con i genitori, per effettuare letture sul tema dell’accoglienza. E’ necessaria la prenotazione (0854210485, biblio@digiampaolo@regione.abruzzo.it).