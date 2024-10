Il rendiconto del senatore Fina: "Due anni in Parlamento per il territorio"

"Sin dall'inizio della Legislatura abbiamo inaugurato la consuetudine di rendicontare il lavoro parlamentare per il territorio: oggi raccontiamo due anni di intenso lavoro, siamo di fronte ad un Governo nazionale e regionale che non si occupa delle vere priorità ed esige un lavoro serrato in Commissione e in Aula. A partire dal tema dello sviluppo e dell'occupazione che tocca il settore automotive per la Val di Sangro ma anche di Sulmona con la vertenza Marelli di cui ci siamo molto occupati. Allo stesso modo seguiamo con scrupolo la vicenda della Lfoundry di Avezzano che proprio domani vedrà un importante summit presso il Ministero delle Imprese alla presenza di sindacati e proprieta'. Sul tema della sanità territoriale abbiamo prodotto importanti atti di sindacato ispettivo sui problemi strutturali, il debito crescente delle Asl abruzzesi e sulle gravi carenze di personale. Altrettanto importante il lavoro sulle infrastrutture, in particolare sulla trasversalità Roma-Pescara, vittima di ingenti tagli, sulla messa in sicurezza delle arterie autostradali e sui promessi ma mancati investimenti sulla ex superstrada del Liri".

Così in conferenza stampa il senatore e tesoriere nazionale del Pd, Michele Fina. "Un lavoro specifico - aggiunge - ha meritato la vicenda dei crateri sismici, per i quali è stata depositata una proposta di legge per il riconoscimento economico ai parenti delle vittime e di una proposta per la elaborazione di un codice della ricostruzione. Il tema del superbonus, oggetto di molti emendamenti e interventi pubblici, nonché la proposta di una legge contro il disagio abitativo completano il quadro delle proposte parlamentari avanzate e sostenute. Molte altre le iniziative in materia agricola e ambientale con una specifica azione per il ripristino dei fondi dedicati all'irriguo del Fucino, per la revisione del confinamento della riserva del Borsacchio, per il sostegno al comparto vitivinicolo colpito dalla peronospera".

Ma la conferenza stampa è stata l'occasione non solo per rendicontare il lavoro svolto, ma anche per annunciare prossime iniziative parlamentari: "Da qui che nei prossimi giorni organizzeremo in Senato una adeguata iniziativa parlamentare sul tema della scuola ed in particolare sull'edilizia scolastica dell'Aquilano, al centro di una vicenda lunga e complessa che da anni toglie futuro ai nostri giovani - continua Fina riferendosi ai ritardi nella messa in sicurezza dell'edilizia scolastica di recente nuovamente denunciata dal Pd cittadino - Mercoledì prossimo, inoltre, interverrà in aula sul progetto di legge per il sostegno alle aree montane: sarà l'occasione per ribadire la centralità della questione aree interne nella battaglia politica del PD nazionale, comunità e luoghi che garantiscono al Paese coesione sociale e sviluppo".