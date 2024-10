"E Poi il Silenzio", dal 20 novembre su Sky la docuserie su Rigopiano

Dopo il successo del podcast, dalla sua uscita al primo posto nella classifica top podcast di Spotify, è in arrivo dal 20 novembre la docuserie Sky Original E Poi il Silenzio - Il Disastro di Rigopiano, 5 episodi prodotti da Sky Italia e Sky Tg24 e realizzati in collaborazione con Chora Media, che arriveranno in esclusiva su Sky Tg24, Sky Documentaries e Sky Crime, in streaming su Now, in chiaro sul canale 50 del Dtt e sempre disponibili on demand. La docuserie sarà disponibile in anteprima dal 13 novembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider, il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata.

Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, che ne ha anche curato la regia, la docuserie racconta la tragedia collettiva della valanga che ha mietuto più vittime nella storia del nostro Appennino. Lo fa attraverso le impressionanti immagini fornite dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, che documentano le complicatissime operazioni di salvataggio, grazie alle immagini che i familiari delle vittime e dei superstiti hanno voluto mettere a disposizione del lavoro di ricostruzione giornalistica, oltre alle immagini girate dagli stessi ospiti dell'hotel fino a qualche ora prima della valanga, restituendo uno sguardo diretto sui momenti che precedettero il disastro.

Nel pomeriggio del 18 gennaio 2017 l'hotel Rigopiano, alle pendici del Gran Sasso in Abruzzo, viene travolto da una valanga che lo distrugge quasi completamente. Al suo interno, oltre allo staff, c'erano gli ospiti, alcuni dei quali avevano raggiunto la struttura la sera prima tra mille difficoltà, per poi ritrovarsi intrappolati lì dentro a causa di una forte nevicata. Il bilancio della tragedia fu di ventinove vittime e undici sopravvissuti. Ma è davvero stata solo colpa della natura? Una vicenda che dopo quasi otto anni resta ancora con tanti interrogativi e poche risposte.

Podcast e docuserie erano finiti nelle scorse settimane al centro di una polemica sollevata da Pietro Valsecchi, che aveva annunciato di aver presentato una diffida per "furto di proprietà intellettuale" contro Trincia e i produttori della Be Content, sostenendo che l'idea fosse sua. "Nessuna proprietà esclusiva", era stata la replica della società di produzione. Dissidio poi chiuso, con l'annuncio congiunto di Be Content e Valsecchi dell'istituzione di una borsa di studio, denominata 'Premio Rigopiano per la Sicurezza', destinata allo studente o alla studentessa più meritevole nel campo della sicurezza ambientale e della prevenzione delle catastrofi naturali.