Furto di grondaie in rame, denunciato un 32enne [FOTO]

Continua l’attività della Polizia nella prevenzione e nel contrasto di furti e ricettazione di rame. Nella giornata odierna è stato denunciato a piede libero un 32enne, resosi responsabile del furto di pluviali in rame. In particolare, alle ore 6.30, alla sala operativa è giunta la segnalazione di un uomo che stava rimuovendo le grondaie da una palazzina posta nei pressi della stazione ferroviaria. Immediatamente le volanti si sono recate nella zona segnalata, intercettando l'uomo che, a bordo di una bicicletta, cercava di darsi alla fuga gettando a terra due sacchi che contenevano grondaie accartocciate dal peso complessivo di oltre 25 kg.

Il 32enne è stato raggiunto e bloccato malgrado tentasse di divincolarsi con violenza. Dopo le procedure di identificazione è stato denunciato con il contestuale sequestro del materiale sottratto, degli strumenti utilizzati per rimuovere le grondaie e della bici utilizzata per il loro trasporto. Un'ulteriore denuncia per il medesimo reato è stata effettuata nei giorni scorsi verso un 36enne: anche in questo caso era giunta alla sala operativa della Questura la segnalazione di un furto di pluviali in una palazzina di Porta Nuova.

Le volanti, nelle vicinanze del luogo del furto, avevano notato la presenza in strada di due uomini che, sfruttando una zona appartata, stavano inserendo in un sacco le grondaie appena rubate. I due si davano alla fuga ma uno di loro veniva successivamente identificato e denunciato. Gli agenti, contestualmente, effettuavano il controllo della zona rinvenendo altre grondaie accartocciare e pronte per essere portate via, nonché materiale utile allo loro rimozione. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.